РИАМО - 24 дек. В столице с начала 2020 года в дорожных авариях погибли 327 человек, это на 61 человека меньше, чем в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Количество раненых в ДТП снизилось с 9633 до 8111, на 1522 человека, по сравнению с 2019 годом. Это на 15,8% меньше, чем в прошлом году. На 13,7% уменьшилось число пострадавших в ДТП, с 8414 до 7177.

«В 2021 году мы продолжим повышать безопасность дорожного движения, снижать смертность на дорогах – совместно с сотрудниками ГИБДД и других ведомств мы будем детально разбирать каждое ДТП с пострадавшими. Затем, зная причины, сможем избежать повторения таких аварий. Разберем каждую конкретную значимую магистраль», — сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что большое внимание Дептранс уделяет злостным нарушителям правил дорожного движения.

Также специалисты ведомства будут анализировать улицы города, чтобы «успокаивать» трафик и обустраивать новые пешеходные переходы, а также размещать светофоры.