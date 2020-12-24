Как изменятся тарифы на проезд в транспорте в Московском регионе в 2021 году

Тарифы на проезд в Москве
В Москве в 2021 году не повысится стоимость самых популярных у пассажиров проездных – на 90 и 365 дней для проезда на метро, наземном транспорте и МЦД.
Билет на 90 дней по «Тройке» будет по-прежнему стоить 5430 рублей – для поездок в границах Москвы и 6940 рублей – для тех, кто пользуется МЦД в зоне «Пригород».
Годовой проездной, записанный на «Тройку», тоже не изменится в цене – 19 500 рублей и 24 450 рублей соответственно.
Остальные билеты подорожают со 2 января 2021 года в среднем на 3,5%.
Проездной на 30 дней будет стоить 2 245 рублей в границах Москвы (плюс 75 рублей) и 2660 рублей (плюс 90 рублей) для пассажиров электричек МЦД зоны «Пригород».
Проездной на сутки, записанный на «Тройку», подорожает на 10 рублей – до 240 и 295 рублей соответственно.
Проездной на трое суток обойдется в 455 рублей (плюс 17 рублей) для тех, кто ездит в пределах Москвы, а пассажиры зоны «Пригород» МЦД заплатят 565 рублей (на 20 рублей больше).
Билет на 60 поездок по «Тройке» вырастет в цене на 100 рублей и будет стоить 2070 рублей.
Бумажный билет «Единый» на 1 поездку подорожает на три рубля – до 60 рублей, 2 поездки обойдутся на 6 рублей больше – в 120 рублей (такими билетами пользуются в основном гости столицы).
При этом одна поездка по карте «Тройка» для тех, кто кладет деньги на «Кошелек», подорожает на два рубля – до 42 рублей в границах Москвы и на три рубля – до 50 рублей для проезда в зоне «Пригород» МЦД.
При оплате банковской картой одна поездка по Москве обойдется на два рубля дороже – в 46 рублей. Если пассажир ездит в пригородной зоне МЦД – он заплатит 54 рубля за поездку (плюс три рубля).
Билет «90 минут», записанный на «Тройку», теперь обойдется на три рубля дороже – в 65 рублей. Этот билет действует только в границах Москвы и включает одну поездку на метро, МЦК, МЦД в зоне «Центральная», монорельсе и неограниченное число поездок на наземном транспорте.
Проездной ТАТ на 30 дней в наземном транспорте Москвы обойдется в 1240 рублей вместо прежних 1180 (плюс 60 рублей).
Льготные проездные для учащихся по «Карте москвича» тоже подрастут в цене. Так, месячный проездной на метро и МЦД будет стоить 415 рублей (плюс 10 рублей), на наземный транспорт – 270 рублей (плюс 5 рублей).
Проездной на три месяца в метро обойдется в 1245 рублей (на 30 рублей дороже), в наземном транспорте – в 810 рублей (рост на 15 рублей).
В 2021 году сохранится скидка 50% на проезд в метро в рамках проекта «Время ранних». Она действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях в рабочие дни с открытия станций до 7:15 и в период с 8:45 до 9:15.
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Тарифы в Подмосковье
С 1 января 2020 года изменится стоимость проезда в наземном общественном транспорте Подмосковья. Индексация составит 3,6% по сравнению с 2020 годом.
По карте «Стрелка» стоимость одной поездки в автобусе городского сообщения составит 36 рублей 74 копейки, в автобусах пригородного сообщения – 36 рублей 74 копейки плюс 4,64 – 4,65 рубля за каждые 2,5 километра с первой по 10-ю поездку.
Скидки на проезд по «Стрелке» (за каждые 10 + поездок) останутся на уровне 2020 года – от 7% до 35% от первоначального тарифа.
При оплате банковской картой стоимость поездки в автобусе по городу составит 37 рублей.
При оплате наличными одна поездка будет стоить 58 рублей по городу плюс первые 5 километров в междугороднем сообщении, за каждые последующие 2,5 километра нужно будет заплатить 4 – 5 рублей в зависимости от маршрута.
Льготный проезд по единой транспортной карте для учащихся и льготных категорий жителей Московской области обойдется в 18 рублей 37 копеек за поездку в городском транспорте с увеличением стоимости на 2,32 – 2,33 рубля за каждые последующие 2,5 километра.
Скидка за накопленные поездки по карте учащегося составит 99% начиная с 36-й поездки.
Проезд в электричках
Со 2 января 2021 года изменятся тарифы на проезд в пригородных электропоездах.
Разовый билет на пригородной электричке в пределах Москвы подорожает на три рубля – с 37 рублей до 40 рублей. Далее за каждую зону на территории Московской области нужно заплатить по 26 рублей вместо нынешних 24 рублей (зонный тариф изменится на два рубля).
При этом цена проездных на три месяца и 12 месяцев останется без изменений. Проездной на электричку на три месяца будет стоить 6 940 рублей, годовой – 24 450 рублей.
Жители Подмосковья, которые пользуются МЦД в зоне «Пригород», по карте «Тройка» заплатят 50 рублей за поездку – в эту сумму входит пересадка на метро.
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