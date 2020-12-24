Как изменятся тарифы на проезд в транспорте в Московском регионе в 2021 году

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В Москве в 2021 году не повысится стоимость самых популярных у пассажиров проездных – на 90 и 365 дней для проезда на метро, наземном транспорте и МЦД.

Билет на 90 дней по «Тройке» будет по-прежнему стоить 5430 рублей – для поездок в границах Москвы и 6940 рублей – для тех, кто пользуется МЦД в зоне «Пригород».

Годовой проездной, записанный на «Тройку», тоже не изменится в цене – 19 500 рублей и 24 450 рублей соответственно.

Остальные билеты подорожают со 2 января 2021 года в среднем на 3,5%.

Проездной на 30 дней будет стоить 2 245 рублей в границах Москвы (плюс 75 рублей) и 2660 рублей (плюс 90 рублей) для пассажиров электричек МЦД зоны «Пригород».

Проездной на сутки, записанный на «Тройку», подорожает на 10 рублей – до 240 и 295 рублей соответственно.

Проездной на трое суток обойдется в 455 рублей (плюс 17 рублей) для тех, кто ездит в пределах Москвы, а пассажиры зоны «Пригород» МЦД заплатят 565 рублей (на 20 рублей больше).

Билет на 60 поездок по «Тройке» вырастет в цене на 100 рублей и будет стоить 2070 рублей.

Бумажный билет «Единый» на 1 поездку подорожает на три рубля – до 60 рублей, 2 поездки обойдутся на 6 рублей больше – в 120 рублей (такими билетами пользуются в основном гости столицы).

При этом одна поездка по карте «Тройка» для тех, кто кладет деньги на «Кошелек», подорожает на два рубля – до 42 рублей в границах Москвы и на три рубля – до 50 рублей для проезда в зоне «Пригород» МЦД.

При оплате банковской картой одна поездка по Москве обойдется на два рубля дороже – в 46 рублей. Если пассажир ездит в пригородной зоне МЦД – он заплатит 54 рубля за поездку (плюс три рубля).

Билет «90 минут», записанный на «Тройку», теперь обойдется на три рубля дороже – в 65 рублей. Этот билет действует только в границах Москвы и включает одну поездку на метро, МЦК, МЦД в зоне «Центральная», монорельсе и неограниченное число поездок на наземном транспорте.

Проездной ТАТ на 30 дней в наземном транспорте Москвы обойдется в 1240 рублей вместо прежних 1180 (плюс 60 рублей).

Льготные проездные для учащихся по «Карте москвича» тоже подрастут в цене. Так, месячный проездной на метро и МЦД будет стоить 415 рублей (плюс 10 рублей), на наземный транспорт – 270 рублей (плюс 5 рублей).

Проездной на три месяца в метро обойдется в 1245 рублей (на 30 рублей дороже), в наземном транспорте – в 810 рублей (рост на 15 рублей).

В 2021 году сохранится скидка 50% на проезд в метро в рамках проекта «Время ранних». Она действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях в рабочие дни с открытия станций до 7:15 и в период с 8:45 до 9:15.

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