РИАМО - 24 дек. Маленькие жители подмосковного Реутова к Новому году получат более 6 тысяч подарочных наборов, сообщил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

«Любимые нашими юными жителями герои – Дед Мороз и Снегурочка – дали старт вручению подарков в преддверии Нового 2021 года. Всего сладкие наборы передадут более шести тысячам ребят с особенностями развития, детям из многодетных и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детям сотрудников городских предприятий, учреждений здравоохранения, образования и силовых структур», — сказал градоначальник.

Он также отметил, что эпидемиологическая ситуация в этом году не позволила устроить традиционные елки, которые ежегодно проводятся в деловом комплексе «Мир» и в Молодежном культурно-досуговом центре.

«Однако сладкие подарки наши маленькие жители обязательно получат уже до конца этой недели. Спектакль для ребят и родителей также состоится, но уже в ставшем привычном для всех онлайн-формате. Недавно прошла его запись, сейчас специалисты занимаются монтажом видео», — добавил Каторов.

Представление планируется разместить на YouTube-канале «Реутов творческий» — о дате его выхода будет сообщено дополнительно.