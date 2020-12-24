РИАМО - 24 дек. В новой Москве достроили первую очередь ЖК «Остафьево», корпусам уже выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В первой очереди было возведено шесть корпусов на 2397 квартир. Так, корпуса один и два рассчитаны на 819 квартир, а их жилая площадь составляет более 53,8 тысячи квадратных метров.

«Следующим шагом застройщика станет получение разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов один и два. Также ожидается ввод корпусов три, четыре, пять, шесть первой очереди, по которым застройщик уже подал заявление в Мосгосстройнадзор», – сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Дома построили по адресу: поселение Рязановское, поселок Остафьево.

Все квартиры, возведенные в корпусах первой очереди, сдадут с полной отделкой. Также вместе с первой очередью были построены инженерные сети и котельная. На текущий момент ведутся отделочные в детскому саду на 240 мест, который представляет собой первый объект социальной инфраструктуры.

Также на территории проекта ведется стройка плейхаба «Маяк». Пространство для семейного отдыха включит в себе площадки для игр детей разных возрастов, а также ландшафтный парк для прогулок. Главный игровой элемент плейхаба представит собой арт-объект «Маяк». Вокруг него будут размещены площадки, которые выполнят в виде архипелага островов.

Проектом предусмотрено возведение пяти детских садов, трех школ, а также расположение магазинов, кафе и других сервисов на первых этажах жилых зданий.​