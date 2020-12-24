РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. В частном секторе поселка Малаховка Люберец установят новогоднюю ель, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Накануне он провел традиционную ежемесячную встречу с жителями в формате онлайн. В ее рамках обратилась жительница поселке Малаховка, которая посетовала, что возле частного сектора в этом году не установили традиционную елку.

«Елку надо поставить. Есть традиции, не нами заложенные, и нужно их продолжать», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что люди гуляют и хотят видеть украшенные улицы.