РИАМО - 24 дек. В Москве во второй половине ночи 25 декабря и с сохранением в течение суток ожидается сильный снег и порывистый ветер, в связи с этим объявлено экстренное предупреждение, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС России.

Вечером в Троицком и Новомосковском округах будет идти мокрый снег. Также местами появятся отложение мокрого снега, на дорогах гололедица и снежные заносы. Ожидается метель, а в отдельных районах — усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду.

«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — говорится в сообщении.

Также автомобилистов призвали избегать резких маневров и не парковаться рядом с деревьями.

Пешеходам также нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде. Кроме того, нельзя оставлять детей на улице одних.