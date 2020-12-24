РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Жительница подмосковных Люберец попросила главу округа Владимира Ружицкого провести озеленение на улице Шевлякова у детсада, свое обращение она озвучила на онлайн-встрече с главой.

Накануне Ружицкий провел в онлайн-формате традиционную встречу с жителями. В ее ходе жительница дома №7 на улице Шевлякова попросила провести озеленение напротив дома у детского сада, высадить деревья и кустарники. Также там собирается много воды, образуется грязь.

«Этим вопросом займемся к весне. За зиму нужно понять, что необходимо там сделать, спланировать работу. Будем делать все возможное», - сказал Ружицкий.