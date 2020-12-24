РИАМО - 24 дек. Одиннадцатиклассник и воспитанник реутовского детского технопарка «Изобретариум» Даниил Никитин выиграл грант в размере 350 тысяч рублей на развитие своего проекта – манипулятора для управления протезом руки, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местной организации партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Юный изобретатель из Реутова Даниил Никитин принял участие в акселераторе центра «Технологии возможностей», организованного при поддержке Фонда президентских грантов. По итогам оценки экспертного совета он занял первое место», — говорится в сообщении.

Призовой фонд составил 1 миллион рублей, который был распределен между победителями.

«Даниил Никитин работал над манипулятором для управления протезом руки в стенах детского технопарка «Изобретариум» около года. Он также несколько раз посещал реутовский экспериментальный завод средств протезирования, который специализируется на изготовлении протезов. В будущем данное устройство поможет людям с ограниченными возможностями здоровья», — отмечается в материале.

Кроме того, на основе данной разработки можно сделать не только протез, но и робота, который поможет военным — например, при разминировании или выполнении других сложных задач.

«Я стал работать над этим устройством не случайно. Без слухового аппарата мне тяжело жить, я ничего не слышу. Я также понимаю, когда у людей руки нет, они не могут брать вещи двумя руками. Надо всегда поддерживать друг друга. Кисть руки для манипулятора я тоже сделал в этой программе и напечатал на 3D-принтере», — подчеркнул школьник.

Никитин с проектом манипулятора для управления протезом руки стал победителем престижного всероссийского конкурса «Я – конструктор будущего», который проводился Московским авиационным институтом совместно с Союзом машиностроителей России в рамках форума «Научные прорывы для технологического лидерства».