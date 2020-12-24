РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. Психологический тренинг о том, как избежать конфликтов с пациентами, предотвратить негативные ситуации или выйти из них с наименьшими потерями, провели для сотрудников Московского областного онкологического диспансера в Балашихе, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Часть сотрудников собралась на тренинг в конференц-зале нового хирургического корпуса, соблюдая социальное дистанцирование, часть – наблюдала за встречей в онлайн-режиме. В онкодиспансере проходят лечение и приезжают на консультацию тысячи людей. И не всегда общение врачей и пациентов проходит в спокойной рабочей обстановке из-за огромной нагрузки медиков и большого стресса пациентов из-за поставленного диагноза.

«Мы заботимся и о наших сотрудниках, и о наших пациентах. Ведь от позитивного рабочего настроя наших сотрудников зависят и результаты лечения. Поэтому знание того, как не допустить развития конфликтной ситуации, или как снизить уровень негатива, важно для работы нашего персонала», – сказал главный врач медучреждения Владимир Асташов.

На тренинге рассмотрели возможные варианты развития конфликтных ситуаций. Психологи отвечали на вопросы, а также поделились конкретными рекомендациями, разработанными специально для сотрудников медучреждений. Организаторы мероприятия выразили надежду, что это позволит стабилизировать психологическое состояние и врачей, спасающих жизни, и больных, которые всеми силами стараются победить болезнь.