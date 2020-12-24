РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Депутаты подмосковного Подольска передали мандарины и елочные игрушки медикам к Новому году, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Депутаты округа 23 декабря передали сотрудникам Климовской городской больницы №2 и подольской подстанции скорой помощи новогодние подарки: елки, елочные игрушки и мандарины, чтобы в канун праздника у врачей, медсестер и персонала, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, появлялось хорошее настроение», - говорится в сообщении.

В акции приняли участие замглавы администрации округа Александр Скобенников, депутаты Любовь Ушанева, Олег Паскарь, Наталья Квашенникова, Сергей Кулев, Максим Круглов, Виктор Щукин, Ришат Сайфутдинов.

«Приятно видеть, как на усталых лицах врачей расцветают улыбки, и в воздухе запахло Новым годом и ожиданием чуда. Желаю, чтобы все трудности и невзгоды ушли вместе с 2020 годом, а 2021 год принес только радостные события, положительные эмоции и благополучие в семьи», - заключила руководитель фракции «Единая Россия» Любовь Ушанева.