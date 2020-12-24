РИАМО - 24 дек. Больше всего заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Сергиевом Посаде (+100), Королеве (+120) и Красногорске (+148), всего за это время в области выявили 1538 случаев, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 144 282 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 753 человека. Выздоровели и выписались 102 563 человека», - говорится в сообщении.

Ни одного случая не выявили в Звездном городке, Молодежном, Красноармейске, Талдоме, Протвине.

По одному — в Бронницах, Дзержинском, Озерах, Шаховской, два — во Власихе, по четыре — в Кашире, Пущине, пять — в Котельниках, Шесть — в Химках, по восемь — в Можайске, Электрогорске. По девять — в Лыткарине, Лотошине, Серебряных Прудах.

По десять случаев выявили во Фрязине, Рошале, 11 — в Чехове, 12 -в Коломне, 13 — в Павловском Посаде, по 14 — в Пушкине, Дубне, 16 — в Раменском, по 18 — в Егорьевске, Реутове, Лобне, Лосино-Петровском, Наро-Фоминске, по 19 — в Луховицах, Электростали.

По 20 случаев выявили в Шатуре, Ивантеевке, по 21 — в Клину, 22 — в Рузе, по 23 — в Ступине, Черноголовке, Волоколамске, по 24 — в Дмитрове, Краснознаменске, Богородском, 26 — в Ленинском, по 28 — в Солнечногорске, Истре.

30 случаев обнаружили в Долгопрудном, по 37 — в Зарайске и Одинцове, 38 — в Балашихе, 43 — в Мытищах, по 46 — в Воскресенске, Жуковском, 49 — в Домодедове, по 51 — в Орехово-Зуеве, Подольске, 58 — в Люберцах, 60 — в Щелкове.

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Текстовая трансляция

24 ДЕКАБРЯ

- Пункты вакцинации от Covid‑19 в Москве будут работать в новогодние праздники.

«Чтобы как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку, с понедельника, 28 декабря мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жителей города», - написал Собянин в личном блоге.

- С 28 декабря в столице открывают запись на вакцинацию для новых категорий жителей города. В их число вошли работники сферы ЖКХ, общественного питания, органов правопорядка.

- Обращаемость за наркологической помощью упала в России из‑за пандемии.

«Обращаемость за наркологической помощью несколько упала. Мы это соотносим с тем, что часть наших больных находятся на самоизоляции под контролем семьи. Именно наши больные, которые знают, что у них проблемы, стали меньше употреблять алкоголь», — психиатр-нарколог минздрава РФ и депздрава Москвы Евгений Брюн.

- В Подмосковье за сутки 1301 пациент вылечился после Covid‑19. Всего выздоровели и выписались после курса лечения 102 563 человека.

- Более 19% россиян считают, что алкоголь делает организм уязвимым для Covid‑19. 25,4% опрошенных считают, что употребление алкоголя может затруднить диагностику и выявление инфекции. Только 9% граждан считают, что алкоголь никак не навредит во время пандемии коронавируса,

- Столичный «Главклуб» опечатали за несоблюдение антиковидных мер на концерте «Кровостока». В отношении клуба составили административный протокол.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве более 500 коронавирусных больных находятся на ИВЛ. За последние сутки число выписанныих пациентов превысило число госпитализаций.

- За сутки в России зарегистрировали 29 935 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 538 больных. В Москве - 8 203.

- Назван источник второй волны пандемии коронавируса в России. Теперь для распространения коронавирусной инфекции в России теперь не нужны новые завозы патогена.

- Депутат Госудумы РФ предложил ограничить авиасообщение с другими странами из-за выявления нового штамма коронавирусной инфекции.

- В Москве выздоровели еще 5508 пациентов с коронавируснуй инфекцией. Общее число вылечившихся составило 588 280 челвоек.

- Во время новогодних праздников жители столицы смогут обратиться на горячую линию по коронавирусу. Звонки будут приниматься ежедневно с 08:00 до 21:00.

- В столице за прошедшие сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в городе умерли 10 689 человек.