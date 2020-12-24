РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Руководители промышленных предприятий Подольска поделились опытом и механизмами взаимодействия в рамках проекта «Локомотивы роста», сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В День энергетика, 22 декабря, в рамках реализации проекта ВПП «Единая Россия» «Локомотивы роста» Максимович принял участие в конференции предприятий электротехнической отрасли Подольска, которая состоялась на площадке предприятия АО «НП Подольскабель». Цель обсуждения - обобщение проблем в развитии электротехнической отрасли, вызванной экономическим спадом, и поиск пути их решения.

«В ходе конференции обсудили ряд ключевых вопросов в данном направлении. Среди них: цели и задачи федерального проекта ВПП «Единая Россия» «Локомотивы Роста»; прогноз динамики электротехнической промышленности Подольска на период 2020 – 2025 годы; основные факторы, влияющие на развитие промышленных предприятий, и главные проблемы развития. По завершению подвели итоги и приняли решение о детальной проработке механизмов взаимодействия на основе опыта руководителей промышленных предприятий городского округа Подольск», - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие замглавы администрации округа по развитию производства и предпринимательства Дмитрий Герасимов, депутаты и представителями промышленной отрасли.