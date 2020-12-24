РИАМО - 24 дек. Комитет по ценам и тарифам Подмосковья утвердил тарифы на электроэнергию, до 1 июля платеж не изменится, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Посмотреть тарифы можно по ссылке.

«С 1 июля 2021 года тариф на электрическую энергию для населения, проживающего в домах с газовой плитой, вырастет на 3,5%, или 20 копеек, и будет равняться 5,93 рубля за кВт/час», — говорится в сообщении.

Это ниже уровня инфляции и индекса роста тарифов для населения, который предусматривает прогноз социально-экономического развития РФ.

Во второй половине следующего года тариф на электричество на сельских территориях увеличится на 14 копеек до 4,15 рубля за кВт/час. Понижающий коэффициент для сельских жителей сохранили на уровне прошлого года, он составляет 30%.

Для жителей домов с электрическими плитами скидка на плату составит 27,6%. С 1 июля они будут платить за электричество 4,29 рубля за кВт/час.

Кроме того, во второй половине 2021-го сохранится выгода от использования многотарифных счетчиков, когда объем потребляемой энергии зависит от времени суток.

Тарифы, которые дифференцированы по зонам суток, с 1 июля вырастут от 3,5% (дневная зона) до 4,56% (ночная зона). Если использовать трехзонный счетчик, то ночной тариф для обладателей газовых плит составит 2,65 рубля за кВт/час. Это в три раза дешевле тарифа пиковой зоны. Тариф для тех, у кого электрические плиты, составит 1,91 рубля за кВт/час, для сельских жителей — 1,85 рубля за кВт/час.