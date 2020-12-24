РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 дек. Свыше 40 арт-объектов на тему «Корабль 2021» выставили в торговом центре «Красный кит» в подмосковном Красногорске в рамках выставки-инсталляции, сообщил руководитель АНО «Новый город» Михаил Иванов.

В выставке приняли участие учреждения культуры, образования, спорта, молодежи, МФЦ, а также волонтерские и благотворительные организации. В день открытия арт-инсталляцию посетила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«На пяти этажах торгового центра выставлены 43 арт-объекта на тему «Корабль 2021». Каждый раскрыл тему по-своему», - сообщил Иванов.

Он добавил, что возле каждого объекта размещен QR-код, по которому можно узнать, какая организация его выполнила, а также какую основную мысль он несет. Арт-инсталляция будет работать до 29 декабря.

Одним из объектов стал «Кораблик чудес». Любой желающий сможет оставить около кораблика свои подарки, которые будут доставлены детям городского округа Красногорск, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.