РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 дек. Городской округ Домодедово занял первое место по развитию парковой инфраструктуры, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Министерство благоустройства Московской области оценило работу парков городского округа Домодедово. В категории «Большие города: от 100 до 200 тысяч жителей» городской округ Домодедово занял первое место по развитию парковой инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Также была отмечена эффективная и добросовестная работа директора парков Домодедова Юлии Смирновой и ее команды, активное сотрудничество и большой вклад в благоустройство Московской области.