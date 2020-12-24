РИАМО - 24 дек. С 28 декабря в столице открывают запись на вакцинацию для новых категорий жителей города, в их число вошли работники сферы ЖКХ, общественного питания, органов правопорядка, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Кроме того, записаться и сделать прививку смогут те, кто занят в спортивной сфере. Из органов охраны правопорядка записаться на вакцинацию смогут сотрудники полиции, прокуратуры, судов и так далее.

«Записаться и сделать прививку смогут также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях», - написал Собянин в личном блоге.

Он также отметил, что эти категории граждан в новогодние и рождественские дни много общаются с людьми, поэтому будет хорошо, если они заранее защитят себя от коронавирусной инфекции.

Ранее запись на прививку от Covid-19 в Москве была открыта для медиков, сотрудников образовательных организаций, городских соцслужб, работников сферы торговли и услуг, МФЦ, отрасли культуры, журналистов, работников сфер промышленности, энергетики, транспорта.

Вакцину вводят два раза, вторую прививку делают через 21 день после первой. Запись потребуется только на первую прививку, а на вторую гражданина сразу запишет врач.

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Текстовая трансляция

24 ДЕКАБРЯ

- Пункты вакцинации от Covid‑19 в Москве будут работать в новогодние праздники.

«Чтобы как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку, с понедельника, 28 декабря мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жителей города», - написал Собянин в личном блоге.

- С 28 декабря в столице открывают запись на вакцинацию для новых категорий жителей города. В их число вошли работники сферы ЖКХ, общественного питания, органов правопорядка.

- Обращаемость за наркологической помощью упала в России из‑за пандемии.

«Обращаемость за наркологической помощью несколько упала. Мы это соотносим с тем, что часть наших больных находятся на самоизоляции под контролем семьи. Именно наши больные, которые знают, что у них проблемы, стали меньше употреблять алкоголь», — психиатр-нарколог минздрава РФ и депздрава Москвы Евгений Брюн.

- В Подмосковье за сутки 1301 пациент вылечился после Covid‑19. Всего выздоровели и выписались после курса лечения 102 563 человека.

- Более 19% россиян считают, что алкоголь делает организм уязвимым для Covid‑19. 25,4% опрошенных считают, что употребление алкоголя может затруднить диагностику и выявление инфекции. Только 9% граждан считают, что алкоголь никак не навредит во время пандемии коронавируса,

- Столичный «Главклуб» опечатали за несоблюдение антиковидных мер на концерте «Кровостока». В отношении клуба составили административный протокол.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве более 500 коронавирусных больных находятся на ИВЛ. За последние сутки число выписанныих пациентов превысило число госпитализаций.

- За сутки в России зарегистрировали 29 935 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 538 больных. В Москве - 8 203.

- Назван источник второй волны пандемии коронавируса в России. Теперь для распространения коронавирусной инфекции в России теперь не нужны новые завозы патогена.

- Депутат Госудумы РФ предложил ограничить авиасообщение с другими странами из-за выявления нового штамма коронавирусной инфекции.

- В Москве выздоровели еще 5508 пациентов с коронавируснуй инфекцией. Общее число вылечившихся составило 588 280 челвоек.

- Во время новогодних праздников жители столицы смогут обратиться на горячую линию по коронавирусу. Звонки будут приниматься ежедневно с 08:00 до 21:00.

- В столице за прошедшие сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в городе умерли 10 689 человек.