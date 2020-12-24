РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. В подмосковных Люберцах с начала пандемии коронавируса умерли почти 260 заболевших, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Накануне он провел традиционную ежемесячную встречу с жителями в формате онлайн.

«В Люберцах выздоровели 2156 человек от коронавируса. С начала пандемии, к сожалению, умерли 249 человек», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что на территории горокруга Люберцы развернут ряд инфекционных больниц. Например, в Красковском ковидном центре развернуто 429 коек, из них 30 - реанимационных.