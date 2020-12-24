РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 дек. Жителей городского округа Мытищи предупредили о возможных штрафах за сбор валежника, сообщается на сайте администрации горкруга.

Валежником называется отпавшие в результате естественных процессов ветки, части стволов деревьев и кустарников. С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в 32 статью Лесного кодекса РФ, согласно нему валежник отнесен к недревесным ресурсам.

«За что можно получить штраф? Запрещается спиливание, срезание и срубание стоячих, в том числе и сухостойных деревьев. Сухостой на корню – не валежник. Также можно получить штраф за сбор валежника в лесосеках, в местах проведения лесосечных работ или местах складирования ранее заготовленной древесины, на территории особо охраняемых природных зон», - говорится в сообщении.

На территории Московской области сбор валежника производится бесплатно и беспрепятственно в любое время года. Собирать его можно в любом объеме с использованием любых видов пил и топоров. В процессе сбора валежника необходимо соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах.

«Запрещено передвижение на транспортных средствах вне существующих лесных дорог, складирование и хранение заготовленного валежника, уничтожение здоровых деревьев и живого напочвенного покрова», – сказала инженер по лесопользованию Нелли Каталевская.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам пожаров и охраны лесов: 8 (800)100-94-00.





