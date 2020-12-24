РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. Лауреатом конкурса антинаркотических социальных плакатов Московской губернской универсальной библиотеки стала художница Наталья Гавшина из поселка Малаховка городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Губернская библиотека назвала победителей конкурса антинаркотических социальных плакатов «Я - жизнь». Городской округ Люберцы представила 26-летняя Наталья Гавшина, которую направила на конкурс малаховская библиотека. Девушка стала лучшей в возрастной категории 25-30 лет», - говорится в сообщении.

Гавшина с отличием закончила Детскую художественную школу Люберец, прошла обучение в Московском академическом художественном училище и продолжает повышать свое мастерство.

В конкурсе участвовали более 40 авторов из Подмосковья - молодые художники, дизайнеры, фотографы в возрасте от 14 до 30 лет.