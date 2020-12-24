РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. До 2023 года в Балашихе планируется полностью ликвидировать вторую смену в школах, для этого в городском округе активно строят образовательные учреждения, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отвечал на вопросы журналистов в формате онлайн на платформе Zoom. В ходе пресс-конференции он отметил, что Балашиха как один из самых густонаселенных муниципалитетов региона нуждается в объектах образования, и только в 2020 году введены в строй две школы в микрорайоне Авиаторов, пристройка к школе №30 на Летной улице на 400 мест, второй корпус школы №14 в ЖК «Центр-2». Ведется проектирование еще ряда учебных заведений.

«Это школа на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Ольгино, школа на 275 мест на Леоновском шоссе и на 1,5 тысячи мест по улице Трубецкой. Ведется строительство школы с привлечением средств инвесторов в микрорайоне Саввино. В ближайшие два года данный план будет полностью закрыт. И в 2022-23-м годах мы постараемся работать в том же темпе, чтобы вопрос со второй сменой был полностью решен», - сказал Брынцалов.

Он также рассказал о планах по расширению Носовихинского шоссе. Проектная документация готова. По предварительным оценкам, на эти цели потребуется 15 миллиардов рублей.

Председатель Мособлдумы также ответил на вопросы о мерах поддержки волонтеров, поправках в закон о тишине и дистанционной работе правительства Московской области.