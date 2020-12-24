РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. За минувшие сутки в Люберцах выявили 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии число инфицированных в округе составило 3 559 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.
В Подмосковье за сутки выявили 1 538 новых случаев заражения коронавирусом.
«В Люберцах выявили за сутки 58 новых случаев коронавируса. Всего в округе насчитывается 3 559 пациентов с Covd-19», - говорится в сообщении.
В Котельниках выявили пять новых заболевших коронавирусом за сутки, всего в округе зарегистрировали 996 пациентов с Covid-19. В Дзержинском выявили одного зараженного, количество заболевших с начала пандемии составило 1 319 человек.
Всего на данный момент в Московской области выявлено 144 282 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 753 человека. Выздоровели и выписались 102 563 человека.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
24 ДЕКАБРЯ
- Пункты вакцинации от Covid‑19 в Москве будут работать в новогодние праздники.
- С 28 декабря в столице открывают запись на вакцинацию для новых категорий жителей города. В их число вошли работники сферы ЖКХ, общественного питания, органов правопорядка.
- Обращаемость за наркологической помощью упала в России из‑за пандемии.
- В Подмосковье за сутки 1301 пациент вылечился после Covid‑19. Всего выздоровели и выписались после курса лечения 102 563 человека.
- Более 19% россиян считают, что алкоголь делает организм уязвимым для Covid‑19. 25,4% опрошенных считают, что употребление алкоголя может затруднить диагностику и выявление инфекции. Только 9% граждан считают, что алкоголь никак не навредит во время пандемии коронавируса,
- Столичный «Главклуб» опечатали за несоблюдение антиковидных мер на концерте «Кровостока». В отношении клуба составили административный протокол.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Москве более 500 коронавирусных больных находятся на ИВЛ. За последние сутки число выписанныих пациентов превысило число госпитализаций.
- За сутки в России зарегистрировали 29 935 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 538 больных. В Москве - 8 203.
- Назван источник второй волны пандемии коронавируса в России. Теперь для распространения коронавирусной инфекции в России теперь не нужны новые завозы патогена.
- Депутат Госудумы РФ предложил ограничить авиасообщение с другими странами из-за выявления нового штамма коронавирусной инфекции.
- В Москве выздоровели еще 5508 пациентов с коронавируснуй инфекцией. Общее число вылечившихся составило 588 280 челвоек.
- Во время новогодних праздников жители столицы смогут обратиться на горячую линию по коронавирусу. Звонки будут приниматься ежедневно с 08:00 до 21:00.
- В столице за прошедшие сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в городе умерли 10 689 человек.
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