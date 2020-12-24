РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 дек. В Люберцах 26 декабря состоятся игры по футболу среди спортивных школ в рамках первенства городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В субботу, 26 декабря, состоятся игры по футболу среди спортивных школ в рамках первенства городского округа Люберцы. На поле встретятся команды: «Звезда-Искра» - «Звезда» 2004-2005 годов рождения, «Звезда» - «СШОР» 2010-2011 годов рождения и «Звезда» - «СШОР» 2008-2009 годов рождения», - говорится в сообщении.

Игры пройдут на стадионе «Звезда» по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом №110, строение 7. Игры состоятся без участия зрителей.