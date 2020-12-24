РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 дек. Около одной тонны продуктов привезли участники фестиваля «Сырная гонка» в подмосковном Красногорске в первый день работы ярмарки, сообщила руководитель проекта «Сырная гонка» Мария Борисенко.

Гастрономический фестиваль «Сырная гонка» стартовал в торговом центре «Красный кит» в подмосковном Красногорске в четверг. Сыры, мясную и рыбную гастрономию, соки, джемы и мед привезли 26 производителей из разных регионов России.

«Сегодня здесь представлено порядка 1 тонны продукции – это то, что завезли ночью. Дальше будем действовать по обстоятельствам. У каждого участника команды подготовлена логистика, и в случае потребности они завезут необходимые продукты. Витрины не будут пустовать все 4 дня!» - сообщила Борисенко.

Она отметила, что фестиваль продлится 4 дня, и все участники планируют остаться в Красногорске на это время.

«У них очень сильная мотивация – помочь ребенку. Наша задача - за эти четыре дня предложить покупателям вкусную качественную крафтовую продукцию и часть вырученных средств перечислить девочке Оле, которой нужно дорогостоящее лечение», - добавила Борисенко.

В рамках фестиваля проходит благотворительная акция по сбору средств на лечение юной жительницы Красногорска, которая страдает редким генетическим заболеванием. Все участники ярмарки переведут на эти цели 10% выручки.

Сбор уже идет. По данным пресс-службы администрации горокруга, горожане уже собрали в помощь Оле около 400 тысяч рублей. Желающие помочь девочке напрямую могут перевести деньги по реквизитам: (в назначении платежа необходимо указать «Помжем Оле из Красногорска»): Фонд «Настоящее», юридический адрес: 121596, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 3, офис В 611, ИНН 9729001320 / КПП 773101001, ОГРН 1167700054939, расчетный счет: 40703810138000006574, корреспондентский счет: 30101810400000000225, БИК: 044525225, ПАО Сбербанк город Москва.