РИАМО - 24 дек. Один из самых популярных банковских сервисов среди клиентов Сбербанка – денежные переводы. Это легкий и удобный способ совершить моментальный перевод любому человеку-владельцу карты Сбербанка, зная только его номер банковской карты или номер телефона.

Попробуем разобраться, какие переводы можно делать совершенно бесплатно, а за какие потребуется заплатить комиссию. Также расскажем, как можно сэкономить на обслуживании банковских переводов.

Что переводится без комиссии

Переводы денег между собственными счетами или с карты на карту в Сбербанке – полностью бесплатные. Сумма и география перевода на этот фактор никак не повлияют. Без комиссии клиенты Сбербанка также могут отправлять друг другу до 50 тысяч рублей в месяц. Денежных переводов может быть несколько, но их сумма за один месяц не должна превышать 50 тысяч рублей.

Почему именно такой лимит?

Такие некрупные денежные переводы делает большинство клиентов банка: менее 50 тысяч рублей в месяц переводят другим людям почти 90% от общего числа клиентов, пользующихся данной услугой. Еще некоторое время назад при переводе денежных средств в другой регион за данную услугу взималась комиссия в независимости от суммы перевода. Теперь переводы сделали бесплатными.

Отмена банковской комиссии за такие переводы в рамках указанного месячного лимита пришлась весьма кстати для многих российских семей, члены которых вынуждены учиться или работать вдали от дома.

Если превысил лимит

В случае если клиент превышает установленный банком лимит в размере 50 тысяч рублей, то на все денежные переводы сверх этой суммы будет начислена комиссия 1%, но не более одной тысячи рублей за одну операцию. Например, если клиент сделал шесть переводов по 10 тысяч рублей: первые пять пройдут без комиссии, а за шестой перевод банк возьмет комиссию в размере 100 рублей.

Как определить, укладываетесь ли вы в установленный лимит?

Все просто. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» выбираем «Профиль», спускаемся в самый конец меню и выбираем раздел «Переводы без комиссии» – именно здесь будет отображена информация об общей сумме переводов, совершенных за текущий месяц.

В веб-версии «Сбербанка Онлайн» также просто найти данную информацию: если страница открылась в старом дизайне, нажмите кнопку «Новый дизайн», зайдите в «Профиль», в самом низу страницы выберете раздел «Тарифы и лимиты».

Лайфхак для тех, кто не хочет переплачивать

А теперь представим, что в самом начале месяца вы сразу понимаете, что не укладываетесь в установленный банком лимит на осуществление переводов без комиссии. На очевидный вопрос «А что делать?» есть ответ.

В такой ситуации у вас есть возможность значительно сэкономить – подключить специальную подписку в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»: заходим в «Профиль», нажимаем на строку «Переводы без комиссии» и выбираем подходящий тариф:

· Подписка «Плюс 50 000» за 99 рублей повышает лимит еще на 50 тысяч рублей до конца месяца. Это выгоднее перевода без подписки.

· Подписка «Переводы» предоставит безлимит на все переводы на карты и счета клиентов Сбербанка за 199 рублей на один месяц. Если сразу подключить подписку на более долгий срок, цена становится выгодней: на три месяца - 499 рублей или на год - 1599 рублей.

· Подписка «Платежи и переводы» предоставит на один месяц абсолютный безлимит на все переводы и платежи (например, за ЖКХ, оплату штрафов и так далее) за 299 рублей. Подписка на три месяца обойдется в 749 рублей, а на год - в 2499 рублей. При этом в течение выбранного периода все платежи и переводы будут осуществляться без взимания комиссии.

Эту подписку можно подключить на один месяц, на три месяца или на год — чем дольше срок, тем дешевле. К примеру, если вы знаете, что в ближайшем месяце вам надо будет перевести крупную сумму, а обычно вы крупные переводы не делаете, то логично подключить подписку на один месяц. А если для вас большие переводы — это постоянная история, то экономнее будет подписаться на весь год.

Экономия на стабильности

Еще один хороший способ сохранить свои деньги — при регулярных переводах одной и той же суммы одному человеку можно подключить опцию «Автоперевод». Эти переводы не будут облагаться комиссией, а их сумма не будет учтена в расходах лимита в 50 тысяч рублей.