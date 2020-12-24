РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 дек. Руководитель Московского областного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Александр Толмачев принял участие в благотворительной акции «Чудо-Елочка», которая проходит в городском округе Щелково для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения ВПП «Единая Россия».

Лидер подмосковных молодогвардейцев приобрел подарки для двух ребят: для девочки – игрушечный дом с куклой, для мальчика – машину на радиоуправлении.

«Во второй раз принимаю личное участие в этой благотворительной акции. Я очень рад, что столь добрая инициатива живет и находит отклик. Поддержать «Чудо-Елочку» может каждый и примечательно, что количество участников растет. Со старта акции охватили свыше 300 детей, которые получили подарки. Желаю, чтобы у каждого малыша, да и у взрослого, в этом и последующих годах сбывались заветные и добрые мечты», – сказал Толмачев.

Суть акции в том, что дети пишут свои пожелания Деду Морозу, потом эти письма вешаются на елку, каждый желающий житель может снять письмо и приобрести для ребенка подарок, который он попросил. Записки с пожеланиями написали 94 ребенка из детского сада компенсирующего вида №18 «Росинка». Задействованные в акции елки стоят в щелковских торговых центрах «Ладья» и «КЭМП».

Вручение состоится тогда, когда все подарки будут собраны. Дети получат их до Нового года.