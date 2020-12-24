РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 дек. Креативные Дед Мороз и Снегурочка из проекта «Молодой Красногорск» дарят жителям подмосковного Красногорска поздравительные открытки от главы муниципалитета и мандарины, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Проект «Новогодний трип» впервые стартовал в Красногорске в четверг. Сотрудники отдела по делам молодежи и молодежного центра в образах Деда Мороза и Снегурочки поздравляют прохожих возле ТЦ «Красный кит».

«Мы решили поднять настроение жителям, создать новогоднюю атмосферу, чтобы все прониклись этим чувством. Дарим открытки с пожеланиями от главы округа Эльмиры Хаймурзиной, мандарины – их все любят на Новый год», - сообщила старший инспектор отдела по делам молодежи администрации муниципалитета Адиля Пономоренко.

Дед Мороз и Снегурочка ездят по округу на зеленом – в цвет новогодней елки – автобусе с логотипом «Молодой Красногорск».

«Это такая молодежная тусовка – молодежь решила развлечь жителей. Инициативу нашего отдела и молодежного центра поддержала администрация. Надеемся, что наш «Новогодний трип» станет традиционным», - добавила Пономоренко.

По ее словам, акцию планируют провести на всех территориях округа. Она пройдет в четверг, 25 и 28 декабря.