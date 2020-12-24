РИАМО - 24 дек. В Подмосковье за 2020 год появилось 35 новых общественных пространств, в регионе проводится активное благоустройство и создание комфортной городской среды, заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Данные изменения коснулись более 2 миллионов жителей, уточняется в материале пресс-службы.

«Несмотря на пандемию, все планы реализованы. В этом году в Подмосковье в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы губернатора Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» появилось новых 35 общественных пространств, а также в 14 парках культуры и отдыха обновлена парковая инфраструктура», — сказал Хайкин.

Он отметил, что были благоустроены не только крупные пространства, но и небольшие скверы, а также пешеходные зоны.

«Ярким примером стала обновленная в Котельниках к 75-летию Победы территория возле мемориала «Журавли» и площадь перед ДК Белая Дача. В Волоколамске прошло масштабное благоустройство исторического центра, в Электростали появилась новая пешеходная зона по улице Корешкова», — уточнил министр.

По его словам, завершилось благоустройство Акуловского водоканала в Королеве, также благоустроена набережная реки Клязьма в Орехово-Зуеве, в Звездном городке прошло масштабное благоустройство центральной части набережной Леонежского озера.

«В Серпухове благоустроена площадь Ленина по проекту, ставшим победителем во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений 2019 году. Там и велодорожки, и детские площадки. Серпухов масштабно развивается», — заключил Хайкин.