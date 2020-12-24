РИАМО - 24 дек. Около 600 миллионов рублей планируют направить на ямочный ремонт в Подмосковье в 2021 году, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В 2020 году реализовали большую программу по ямочному ремонту — заделали более 150 тысяч ям во дворах, уточнил Хайкин.

«В 2021 году будет примерно такая же сумма — порядка 600 миллионов общий бюджет», - сказал Хайкин.

Он отметил, что число жалоб на ямы значительно снизилось.