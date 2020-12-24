«Речь идет о тех болях, которые животные испытывают в течении всей жизни, животное получает увечья по прихоти хозяев. Более того, во многих частных клиниках такие операции называют «мягкие лапки», чем вводят в заблуждение хозяев», - сказал автор законодательной инициативы Александр Соловьев.