РИАМО - 24 дек. Комиссия Московской городской думы по экологической политике поддержала инициативу запретить удалять кошкам когти по желанию хозяев, передает корреспондент РИАМО.
«Речь идет о тех болях, которые животные испытывают в течении всей жизни, животное получает увечья по прихоти хозяев. Более того, во многих частных клиниках такие операции называют «мягкие лапки», чем вводят в заблуждение хозяев», - сказал автор законодательной инициативы Александр Соловьев.
Инициатива предполагает внесение изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 2018 года.
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