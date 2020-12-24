РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 дек. Гимнастки из подмосковных Котельников заняли шесть призовых мест на турнире MIG Christmas Cup, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Красногорске прошел открытый турнир по художественной гимнастике MIG Christmas Cup. В нем приняли участие гимнастки из Москвы, Фрязина, Серпухова и Смоленска, а также из спортшколы «Котельники».

«По итогам турнира шесть гимнасток из Котельников заняли призовые места. Еще пять вошли в десятку лучших», - говорится в сообщении.

Первое место завоевала Анаита Саарян. На втором месте - Анна Норвардян и Сона Арутюнян. На третьем месте оказались Варвара Тюнева, Асмик Акобян и Виктория Климова.

В десятку лучших вошли Аминат Магомедрасулова, Ева Вангели, Сильви Назарянц, Милана Лаврушина и Элина Акобян.