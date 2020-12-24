РИАМО - 24 дек. Более 2,4 тысячи человек состоят в чатах общественных советов по развитию подмосковных парков культуры и отдыха, заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всего создан 61 общественный совет с чатами в мессенджере. Всего в регионе 117 парков культуры и отдыха.

«Кроме того, в сентябре этого года в парках заработали общественные советы, чтобы заниматься развитием парков. <...> Более 2,4 тысяч человек являются участниками чатов», — акцентировал внимание Хайкин.

Он отметил, что за это время получено более 2 тысяч различных предложений от жителей.