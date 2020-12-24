РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 дек. В Балашихе за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 3 856 случаев инфицирования, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

1538 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье за минувшие сутки.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 144 282 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 753 человека. Выздоровели и выписались 102 563 человека. 3856 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 38)», - говорится в сообщении.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.