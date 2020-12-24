РИАМО - 24 дек. В новогоднюю ночь за праздничным столом лучше обойтись без избыточного употребления крепкого алкоголя, после курантов лучшим решением будет выйти праздновать на улицу, сообщил журналистам главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ и Депздрава Москвы Евгений Брюн.

«Не пьянствовать. Мы ритуально употребляем шампанское под куранты. Желательно на этом остановиться, а дальше идти на улицу гулять. Есть еще простые правила – доза алкоголя, как можно меньше, помним, что это токсическое вещество. Как можно больше промежутки между выпиванием. Не сидеть долго за столом», — сказал Брюн.

Он добавил, что также не стоит начинать выпивать с самого утра. Пить крепкий алкоголь также не нужно, при этом лучше избегать слишком сладких алкогольных напитков, так как они повышают нагрузку на печень.​

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