РИАМО - 24 дек. Рубль вырос в начале дня в четверг на фоне католического Рождества на Западе, сообщает Газета.ru.
«Курс доллара расчетами «завтра» на 10:05 снизился на шесть копеек, до 75,02 рубля», — отмечается в материале.
По данным Московской биржи, курс евро повысился на шесть копеек, до 91,55 рубля.
Цена на нефть марки Brent выросла на 0,3%. Ее стоимость составляет 51,38 доллара за баррель.
Что будет с курсами перед Новым годом: эксперты о том, стоит ли сейчас покупать валюту>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии