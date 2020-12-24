РИАМО - 24 дек. Рубль вырос в начале дня в четверг на фоне католического Рождества на Западе, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара расчетами «завтра» на 10:05 снизился на шесть копеек, до 75,02 рубля», — отмечается в материале.

По данным Московской биржи, курс евро повысился на шесть копеек, до 91,55 рубля.

Цена на нефть марки Brent выросла на 0,3%. Ее стоимость составляет 51,38 доллара за баррель.​​

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