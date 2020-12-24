РИАМО - 24 дек. Более 40 общественных территорий планируют благоустроить в Подмосковье в 2021 году, в регионе появятся новые детские площадки и модернизированное уличное освещение, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«На следующий год запланировано благоустройство 41 общественной территории и обновление парковой инфраструктуры в 24 парках», — сказал Хайкин.

Он отметил, что также планируется комплексно благоустроить свыше 650 дворовых территорий. Кроме этого, по программе губернатора предусмотрена установка порядка 229 детских игровых площадок.

По словам министра, в рамках программы «Светлый город» также появятся свыше 350 объектов уличного освещения.