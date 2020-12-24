РИАМО - 24 дек. Более 40 общественных территорий планируют благоустроить в Подмосковье в 2021 году, в регионе появятся новые детские площадки и модернизированное уличное освещение, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Он отметил, что также планируется комплексно благоустроить свыше 650 дворовых территорий. Кроме этого, по программе губернатора предусмотрена установка порядка 229 детских игровых площадок.
По словам министра, в рамках программы «Светлый город» также появятся свыше 350 объектов уличного освещения.
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