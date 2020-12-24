РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Дворники Подольска продолжают посыпать песком придомовые территории для устранения гололедицы в микрорайоне Климовск, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время дворники, выполняя уборку придомовых территорий, посыпают дороги и тротуары песком, чтобы не было скользко», - говорится в сообщении.

В частности, такая работа в настоящее время выполнена в микрорайоне Климовск на улице Заводской и Симферопольской.