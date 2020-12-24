РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 дек. Свыше 20 производителей сыров, колбас, меда и других продуктов участвуют в гастрономическом фестивале «Сырная гонка» в подмосковном Красногорске, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Второй фестиваль «Сырная гонка» стартовал в Красногорске в четверг. Торговые ряды развернули на первом этаже ТЦ «Красный кит». В первый день работы фестиваль посетила Хаймурзина. Она пообщалась с фермерами, продегустировала продукцию.

«В фестивале 26 участников из 26 городов России. Самый дальний субъект – Челябинская область. Приехали наши друзья из Алтая, есть восемь участников из Подмосковья. Мы очень благодарны всем фермерам, что принимают участие в нашем мероприятии», - сообщила Хаймурзина.

Она подчеркнула, что организаторы фестиваля и ТЦ «Красный кит» создали все условия для обеспечения Covid-безопасности.

«Приглашаю всех жителей и гостей Красногорска: приходите! Сыры отменного качества, мясная, рыбная гастрономия, мед – здесь есть все для того, чтобы собрать красивый достойный новогодний стол», - добавила Хаймурзина.

Она также напомнила, что в рамках фестиваля пройдет благотворительная акция помощи юной жительнице округа со сложным заболеванием. Ребенку требуется дорогостоящее лечение.

«Мы приняли решение, и все участники фестиваля пошли нам навстречу – 10% от выручки будет направлено на счета родителей для того, чтобы в начале 2021 года они смогли провести лечение», - сказала Хаймурзина.

Глава округа отметила, что фестиваль востребован и у производителей, и у жителей Красногорска.

«Уверена, что фестиваль «Сырная гонка» станет традиционным для Красногорска мероприятием», - заключила Хаймурзина.