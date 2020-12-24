РИАМО - 24 дек. В столице заключено с начала года более восьми тысяч договоров о передаче квартир в собственность жителей, более 90% жилья Москвы приватизировано, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С февраля 2017 года бесплатная приватизация жилья стала бессрочной для всех граждан страны, соответствующие изменения были внесены в федеральный закон. За это время в Москве было заключено почти 50 тысяч договоров на приватизацию жилья», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в городе не приватизировано 382 тысячи жилых помещений, что составляет 8,8% от количества квартир в жилом фонде Москвы.

Стать собственником квартиры могут граждане, которые живут в помещении на условиях соцнайма. Документы на приватизацию можно подать через центры госуслуг «Мои документы» или на портале mos.ru. Для этого нужны паспорт и оригинал договора социального найма.