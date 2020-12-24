РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 дек. Пауэрлифтеры городского округа Мытищи заняли призовые места на чемпионате Подмосковья, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Королеве прошел чемпионат Московской области по классическому пауэрлифтингу. В соревновании приняли участие 12 воспитанников МАУ «СШ «ЦДЮС».

«По итогам соревнования спортсмены показали следующие результаты: 1 место – Анастасия Никитина (весовая категория 47 килограмм), Кирилл Черняев (весовая категория 120 килограмм), Алексей Подгорбунский (весовая категория 120 килограмм)», - говорится в сообщении.

2 место заняли Лиза Щипанова (весовая категория 52 килограмма), Екатерина Пахний (весовая категория 57 килограмм), Екатерина Чинаева (весовая категория 63 килограмма), Виктория Волвенкина (весовая категория 72 килограмма), Илья Щипанов (весовая категория 83 килограмма).

Третье место заняла Ольга Гаврикова в весовой категории 52 килограмма.