РИАМО - 24 дек. В столице и Подмосковье в понедельник, 28 декабря, ударят морозы, в области ожидается минус 12-17 градусов, а в городе — минус 12-15 градусов, сообщил синоптик Евгений Тишковец.

Такие значения соответствуют норме середины зимы. Ночь на 28 декабря может стать самой холодной в текущем месяце.

«После снежной атаки циклона «Грета» в понедельник инициативу в атмосфере большей части средней полосы России постепенно перехватит обширный антициклон, благодаря чему облака рассеются. В условиях малооблачной погоды и радиационного выхолаживания приземного воздуха впервые в сезоне ударят январские морозы!» — написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Морозы до минус 10-15 градусов сохранятся в Московском регионе и в ночь на 29 декабря. После чего с запада начнут тянуться снеговые тучи. Атлантическое тепло заставит подняться столбики термометров до 0 градусов.