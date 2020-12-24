РИАМО - 24 дек. В Московской области за минувшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 1301 человек, за все время пандемии в регионе врачи вылечили более 102 тысяч пациентов, сообщает оперативный штаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

«Всего выздоровели и выписались после курса лечения 102 563 человека», — отмечается в материале.

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 1538 случаев заражения коронавирусом, за все период пандемии зафиксировано 144 282 случая инфицирования. Скончались 2753 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30 и тематический сайт: covid.mz.mosreg.ru. Ранее в Московской области стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции.

По России с начала пандемии зарегистрировали 2 963 688 случаев заражения Covid-19. Умерли 53 096 человек, выздоровели и выписались из больниц 2 370 857 пациентов.

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Текстовая трансляция

24 ДЕКАБРЯ

- Обращаемость за наркологической помощью упала в России из‑за пандемии.

«Обращаемость за наркологической помощью несколько упала. Мы это соотносим с тем, что часть наших больных находятся на самоизоляции под контролем семьи. Именно наши больные, которые знают, что у них проблемы, стали меньше употреблять алкоголь», — психиатр-нарколог минздрава РФ и депздрава Москвы Евгений Брюн.

- В Подмосковье за сутки 1301 пациент вылечился после Covid‑19. Всего выздоровели и выписались после курса лечения 102 563 человека.

- Более 19% россиян считают, что алкоголь делает организм уязвимым для Covid‑19. 25,4% опрошенных считают, что употребление алкоголя может затруднить диагностику и выявление инфекции. Только 9% граждан считают, что алкоголь никак не навредит во время пандемии коронавируса,

- Столичный «Главклуб» опечатали за несоблюдение антиковидных мер на концерте «Кровостока». В отношении клуба составили административный протокол.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве более 500 коронавирусных больных находятся на ИВЛ. За последние сутки число выписанныих пациентов превысило число госпитализаций.

- За сутки в России зарегистрировали 29 935 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 538 больных. В Москве - 8 203.

- Назван источник второй волны пандемии коронавируса в России. Теперь для распространения коронавирусной инфекции в России теперь не нужны новые завозы патогена.

- Депутат Госудумы РФ предложил ограничить авиасообщение с другими странами из-за выявления нового штамма коронавирусной инфекции.

- В Москве выздоровели еще 5508 пациентов с коронавируснуй инфекцией. Общее число вылечившихся составило 588 280 челвоек.

- Во время новогодних праздников жители столицы смогут обратиться на горячую линию по коронавирусу. Звонки будут приниматься ежедневно с 08:00 до 21:00.

- В столице за прошедшие сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в городе умерли 10 689 человек.