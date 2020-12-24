РИАМО - 24 дек. В рамках программы строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на территории Москвы возведен 41 хаб, еще 57 реализуются, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Он добавил, что ключевыми проектами являются ТПУ «Нижегородская», «Щелковская», «Саларьево» и «Ховрино».
«Всего в ближайшие три года в рамках реализации Адресной инвестиционной программы планируется построить 33 транспортно-пересадочных узла», — добавил Бочкарев.
Заместитель мэра подчеркнул, что создание системы транспортных узлов с удобными пересадками с одного вида транспорта на другой, сопутствующей инфраструктурой и перехватывающими парковками, позволит снизить загруженность дорожной сети города в среднем на 7%.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии