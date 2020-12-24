РИАМО - 24 дек. В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за снега и гололедицы до вечера 25 декабря, а в столице данный уровень погодной опасности объявили еще и из-за ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о порывистом ветре будет действовать в столице с 21:00 четверга до 21:00 25 декабря. Предупреждение о снеге будет действовать в Московском регионе с 21:00 четверга до 21:00 25 декабря, а из-за гололеда и налипания мокрого снега — с 23:00 четверга до 23:00 25 декабря.

Также в Подмосковье действует предупреждение из-за гололедицы до 22:00 четверга, а в Москве — до 00:00 25 декабря.

Такой же уровень погодной опасности объявлен на территории Смоленской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Рязанской, Владимирской и Ивановской областей ЦФО.

25 декабря ночью ожидается метель, сильный снег, облачность, гололедица и снежные заносы. Порывы юго-восточного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 5 - минус 3 градуса.

Днем столбики термометров поднимутся до минус 2 - 0 градусов. Будет идти сильный снег, местами мокрый. Прогнозируется метель, налипание мокрого снега, гололед и снежные заносы. Порывы ветра сохранятся.