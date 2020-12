В последние выходные декабря жителей и гостей столицы ждет множество интересных мероприятий, которые помогут создать праздничное настроение. Так, можно сходить на «Рождественскую выставку», посетить органный концерт и посмотреть сказочное танцевальное шоу балета Todes. Меломанов приглашают послушать любимые хиты групп «Сплин» и «Чиж & Со» или зажечь под треки рэпера Thomas Mraz. А еще можно насладиться актерской игрой в театре Романа Виктюка и вдоволь насмеяться на стендап-шоу. Подробнее об этих и других мероприятиях – в гиде РИАМО.

ПЯТНИЦА, 25 декабря

Детский новогодний балет «Щелкунчик»

Где: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 33, «Москонцерт Холл»

Когда: 25, 26 и 27 декабря в 12:00

Стоимость: от 1 000 рублей

Подарить детям ощущение праздника и познакомить их с миром классического балета можно на спектакле «Щелкунчик», который притягивает внимание зрителей со всего мира уже более ста лет. Детскую часовую версию без антракта показывают ежедневно с 23 декабря в 12:00 в «Москонцерт Холле». Перед началом спектакля юных зрителей встретят Дедушка Мороз со Снегурочкой. Приобрести билеты можно на сайте Москонцерта.

«Рождественская выставка»

Где: г. Москва, ул. 1-й Тверская-Ямская, д. 20, Галерея живописного искусства

Когда: с 21 декабря

Стоимость: вход свободный

Выставочный зал Товарищества живописцев Московского союза художников традиционно проводит «Рождественскую выставку», которая станет настоящим подарком жителям и гостям столицы. Известные художники и юные дарования представят работы на тему русской зимы и новогодне-рождественских праздников. В экспозиции есть классические и городские пейзажи, «малые жанры» и праздничные натюрморты. Режим работы: с понедельника по пятницу – с 10:00 до 19:00, в выходные – с 10:00 до 17:00.

СУББОТА, 26 декабря

Спектакль «Саломея»

Где: г. Москва, ул. Стромынка, д. 6, Театр Романа Виктюка

Когда: 26 декабря в 17:00

Стоимость: от 1 500 рублей

Посмотреть пьесу Оскара Уайльда в оригинальном прочтении Романа Виктюка можно в пятницу, 26 декабря. Культовая постановка не только раскрывает хрестоматийный сюжет, но и проливает свет на биографию самого Уайльда. Роли иудейской царевны Саломеи и лондонского денди Альфреда Дугласа исполняет один актер – Дмитрий Бозин. Приобрести билеты можно на сайте театра.

Танцевальное шоу «Волшебная планета Todes»

Где: г. Москва, проспект Мира, д. 95, стр. 1, театр Todes

Когда: 26 декабря в 15:00

Стоимость: от 2 000 рублей

Танцевальная история от Аллы Духовой и артистов балета Todes перенесет зрителей в мир любимых сказок. Принцы и принцессы, милые зверушки и мудрые волшебники расскажут поучительную сказку о преданных друзьях, которые следуют за своей мечтой и помогают силам добра. И детям, и взрослым понравятся до мелочей продуманные костюмы, фееричное световое шоу, чудесная музыка и безупречная хореография.

Концерт Thomas Mraz

Где: г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 30, «Заварка»

Когда: 26 декабря в 18:00

Стоимость: от 1 000 рублей

Зажечь на вечеринке под хиты R'n'B и хип-хопа в исполнении талантливого рэпера из Уфы можно 26 декабря, в субботу, в гастроквартале «Заварка». Это последняя вечеринка с артистом в уходящим году на территории модного клуба. Thomas Mraz – автор популярных треков с глубоким чувственным вокалом, изящным флоу и модным динамичным продюсированием.

Двери открываются в 18:00. Выход артиста в 21:30. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс. Афиша».

Концерт группы «Чиж & Со»

Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1, «Главclub»

Когда: 26 и 27 декабря в 20:00

Стоимость: от 1 800 рублей

Ветераны рок-сцены сыграют в «Главclub» два концерта подряд – в субботу и воскресенье. Сергей Чиграков с обновленным составом группы помогут фанатам согреться холодным декабрьским вечером и зарядиться теплом на всю оставшуюся зиму. Приобрести билеты на концерт можно на сайте клуба.

Новогодний Stand Up

Где: г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8, клуб-ресторан Stage

Когда: 26 декабря в 20:00

Стоимость: от 510 рублей

В ресторане-клубе Stage в последнюю субботу декабря пройдет новогодний Stand Up. В шоу примут участие популярные стендаперы – участники телевизионных и YouTube-проектов. На сцену выйдут комики из «Stand Up Club#1» Денис Антипин и Ярослава Тринадцатко, резидент «Stand Up на ТНТ» Вадим Постильный и участница «Открытого микрофона на ТНТ» Алина Проскура. Они покажут свой лучший материал за 2020 год.

В стоимость билета также входят новогодний подарок каждому гостю, фотосессия и лотерея коктейлей. А самый веселый столик сможет получить приз от комиков.

Органный концерт «Новогоднее чудо»

Где: г. Москва, Старосадский пер., д. 7/10, стр. 10, кафедральный собор Святых Петра и Павла

Когда: 26 декабря в 21:00

Стоимость: от 2 200 рублей

В субботу, 26 декабря, в кафедральном соборе Святых Петра и Павла состоится праздничный концерт с участием большого исторического органа и его «младшего брата» – электронного органа Хаммонда. Классические шедевры Баха и Пьяццоллы встретятся с современными авторскими композициями, а торжественное звучание акустических инструментов дополнит драйв джазовых ритмов. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс. Афиша».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 декабря

Концерт группы «Сплин»

Где: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, кор. 17, Adrenaline Stadium

Когда: 27 декабря в 20:00

Стоимость: от 3 500 рублей

Легендарная группа «Сплин» подготовила настоящий новогодний подарок для своих фанатов – 27 декабря музыканты выступят в клубе Adrenaline Stadium. На праздничном концерте можно будет услышать не только любимые хиты про новых людей, сердце и «Орбит» без сахара, но и песни со свежего альбома «Вира и майна». Приобрести билеты можно на сайте клуба.

Выставка Аuxilium liberandum

Где: г. Москва, 4-й Сыромятнический пер., д. 1/8, стр. 9, «Винзавод»

Когда: с 1 декабря по 31 января с 12:00 до 20:00

Стоимость: бесплатно

Отвлечься от предновогодней суеты и очистить разум от навалившихся негативных мыслей предлагают создатели Totibadze Gallery на «Винзаводе». Марина Цурцумия и Гога Тотибадзе представляют выставку Auxilium liberandum. Это своего рода магическое заклинание, заключенное в художественных образах, которые помогут справиться с трудностями окружающего мира. Здесь можно посмотреть и при желании приобрести яркие и оригинальные работы художников Марины Колдобской, Лады и Кристины Колесниковых, Лизы Ольшанской, Сергея Зуева и многих других. Каждая из них снабжена рукописным рецептом – руководством художника.

КИНОНОВИНКИ

Драма «Огонь»

Героическая история о пожарных и спасателях от создателей кинохитов «Движение вверх» и «Экипаж». Для героев картины совершать настоящие подвиги – каждодневная работа. Подвергаясь смертельной опасности и предельному риску, они приходят на помощь людям, попавшим в беду, и встают на пути беспощадной стихии.

В ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская, Ирина Горбачева, Андрей Смоляков

Режиссер: Алексей Нужный

Семейный фильм «Рождество кота Боба»

Для создания новогоднего настроения отлично подойдет продолжение истории о всемирно известном реальном коте Бобе. До встречи с пушистиком Джеймс не любил Рождество, но рыжий хулиган все изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо. Ведь даже если у тебя пусто в кармане, а во всем городе отключили свет, праздник должен состояться!

В ролях: Люк Тредэвэй, Анна Уилсон-Джонс, Тим Плестер

Режиссер: Чарльз Мартин Смит

Мистический триллер «Вдовий маяк»

Если хочется немного пощекотать нервишки, то отправляйтесь в кино на мистический хоррор по мотивам известного романа братьев Чизмар. Главный герой картины – популярный писатель Томас Ливингстон – переживает творческий кризис. Чтобы вернуть вдохновение, он решает провести выходные на маяке с привидениями. Томас уверен, что напишет самую страшную книгу в карьере. Но ему и в голову не могло прийти, что в этих краях действительно поселилось Зло.

В ролях: Крэйг Шеффер, Кейтлинн Ньюберри, Джоан Ренна, Доминик Люонго

Режиссер: Грег Ламберсон

Мультфильм «Барбоскины на даче»

Новая история о веселом семействе Барбоскиных уже прокате. На обычной даче, где отдыхают герои, кипят нешуточные страсти. Коварные противники, фантастические изобретения, великосветские интриги, разбитые сердца и даже шпионские тайны. Справиться со всем этим под силу только настоящему индейцу – Малышу.

Режиссер: Елена Галдобина