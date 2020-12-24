РИАМО - 24 дек. На официальном сайте мэра Москвы (mos.ru) заработал первый в России городской централизованный сервис по поиску домашних животных, сообщается на официальном сайте градоначальника.

В столице есть несколько онлайн-сервисов для владельцев домашних животных. Они помогут записать к ветеринару на mos.ru или напомнить о плановой вакцинации животного. Новый сервис позволит создать единый реестр всех пропавших и найденных кошек и собак в городе.

«Мы понимаем, как страшно потерять любимого питомца на улице и как трудно порой его бывает найти. Чтобы решить эту проблему, мы создали новый инструмент для поиска потерявшихся животных, который позволит создать единый реестр пропавших и найденных собак и кошек», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что это поможет хозяевам найти своих любимцев, в этом им помогут другие горожане.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко, в городе постепенно создается комплекс онлайн-возможностей для горожан с домашними животными.

«Пользователи сервиса могут выложить объявление о найденном или потерявшемся питомце с его подробным описанием, указать адрес или отметить геолокацию, где он потерялся или был найден, загрузить фотографию», — подчеркнул Лысенко.