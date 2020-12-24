РИАМО - 24 дек. На официальном сайте мэра Москвы (mos.ru) заработал первый в России городской централизованный сервис по поиску домашних животных, сообщается на официальном сайте градоначальника.
В столице есть несколько онлайн-сервисов для владельцев домашних животных. Они помогут записать к ветеринару на mos.ru или напомнить о плановой вакцинации животного. Новый сервис позволит создать единый реестр всех пропавших и найденных кошек и собак в городе.
Она добавила, что это поможет хозяевам найти своих любимцев, в этом им помогут другие горожане.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко, в городе постепенно создается комплекс онлайн-возможностей для горожан с домашними животными.
«Пользователи сервиса могут выложить объявление о найденном или потерявшемся питомце с его подробным описанием, указать адрес или отметить геолокацию, где он потерялся или был найден, загрузить фотографию», — подчеркнул Лысенко.
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