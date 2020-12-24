РИАМО - 24 дек. В Подмосковье привили от гриппа 4,7 миллиона жителей региона, прививать граждан начали осенью, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
План по вакцинации от гриппа граждан Подмосковья на 2020 год выполнен. Так, привиться должны были 4,46 миллиона человек.
Вакцинация представляет собой надежный способ защиты от гриппа. Так, опасность представляет не сама болезнь, а осложнения, от которых также защищает вакцинация. Прививка позволяет организму сформировать иммунитет к вирусной инфекции.
На текущее время в Подмосковье прививаются и от Covid-19. Так, на начало недели прививку от коронавируса сделали порядка 10 тысяч граждан.
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