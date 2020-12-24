РИАМО - 24 дек. В Подмосковье привили от гриппа 4,7 миллиона жителей региона, прививать граждан начали осенью, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

План по вакцинации от гриппа граждан Подмосковья на 2020 год выполнен. Так, привиться должны были 4,46 миллиона человек.

«Мы начали прививать жителей от гриппа еще в начале осени. В результате на данный момент вакцинацию прошли более 4,7 миллиона жителей региона, что составляет 105% от плана на этот год», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Вакцинация представляет собой надежный способ защиты от гриппа. Так, опасность представляет не сама болезнь, а осложнения, от которых также защищает вакцинация. Прививка позволяет организму сформировать иммунитет к вирусной инфекции.

На текущее время в Подмосковье прививаются и от Covid-19. Так, на начало недели прививку от коронавируса сделали порядка 10 тысяч граждан.