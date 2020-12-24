РИАМО - 24 дек. Согласно опросу, только 9% граждан считают, что алкоголь никак не навредит во время пандемии коронавируса, более 19% опрошенных уверены, что спиртное делает организм уязвимей перед инфекцией, сообщил журналистам главный внештатный специалист, психиатр-нарколог минздрава России и депздрава Москвы Евгений Брюн.

«Мы провели опрос людей. Среди опрошенных есть общая тревожность, напряженность. Только 9% людей считают, что никакого риска от пандемии нет, и это никак не сказывается на их жизни. И никакого риска в употреблении алкоголя в это время нет», — сказал Брюн.

В презентации, подготовленной Брюном, добавляется, что 25,4% опрошенных считают, что употребление алкоголя может затруднить диагностику и выявление инфекции.

Еще 19,7% опрошенных считают, что алкоголь может сделать их более уязвимыми для Covid-19.

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Текстовая трансляция

26 ДЕКАБРЯ

- Около 0,5 млн коронавирусных пациентов получили медпомощь в Москве. Для больных в городе создали 20 тысяч больничных коек.

- Более 1,7 тысячи пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в медучреждениях города находятся 569 заболевших.

- В России одобрили применение «Спутника V» для людей старше 60 лет. Экспертиза подтвердила, что препарат «Спутник V» безопасен и эффективен.

- За сутки в России зарегистрировали 29 258 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 615 больных. В Москве - 7 480.

- 77 человек с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 10 840 заболевших.

- Еще 5602 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции в Москве. Всего в городе выздоровел после инфекции 599 541 человек.