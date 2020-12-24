РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Оздоровительный лагерь «Мечта» подмосковного Подольска примет 120 детей на зимних каникулах, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На днях в администрации округа прошло итоговое заседание координационного совета по оздоровлению и отдыху детей. Были подведены итоги работы в уходящем году, обсуждались вопросы по организации отдыха школьников в период зимних каникул.

«Так, со 2 по 11 января Детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта» примет 120 детей (50% от плановой наполняемости). В Подольске запланированы спортивные и культурно-досуговые мероприятия на открытых площадках. Все мероприятия пройдут в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», - сказала замглавы администрации Подольска по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот.