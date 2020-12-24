РИАМО - 24 дек. В столице опечатали заведение «Главклуб» после концерта группы «Кровосток» за несоблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции, в отношении клуба составили административный протокол, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«22 декабря 2020 года помещения клуба были опечатаны. Административные материалы направлены в Симоновский районный суд для приостановления деятельности клуба», — отмечается в материале.

19 декабря сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в клубе. Они выявили, что большинство зрителей находились без масок, также не соблюдалась соцдистанция.

По данным ведомства, администрация не обеспечила контроль за соблюдением мер профилактики Covid-19. Также администрация не представила сведения по оценке эффективности работы вентиляционной системы, по проведению ее очистки и дезинфекции. Кроме того, сотрудников клуба в течение рабочего дня не проверяли на наличие симптомов ОРВИ.

По этим фактам было возбуждено административное дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

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Текстовая трансляция

26 ДЕКАБРЯ

- Около 0,5 млн коронавирусных пациентов получили медпомощь в Москве. Для больных в городе создали 20 тысяч больничных коек.

- Более 1,7 тысячи пациентов с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в медучреждениях города находятся 569 заболевших.

- В России одобрили применение «Спутника V» для людей старше 60 лет. Экспертиза подтвердила, что препарат «Спутник V» безопасен и эффективен.

- За сутки в России зарегистрировали 29 258 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 615 больных. В Москве - 7 480.

- 77 человек с Covid‑19 скончались в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 10 840 заболевших.

- Еще 5602 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции в Москве. Всего в городе выздоровел после инфекции 599 541 человек.