РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Волонтеры подмосковного Подольска помогли приобрести лекарства женщине с трофическими язвами, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«Помощь лекарствами от Георгиевского сестричества милосердия. Галине Волошиной из Домодедова оказана помощь в приобретении лекарств и перевязочных материалов. Напомним, что у женщины трофические язвы на ногах», - говорится в сообщении.

В последнее время у подопечной скакало давление, приходилось даже вызывать скорую. Мучали сильные головные боли. Сейчас, по словам Волошиной, лучше.